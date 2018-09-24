Рекрутеры назвали рекордной разницу в зарплатах россиян

В России разрыв в уровне зарплат в отраслях превысил исторические рекорды.

Основной причиной разницы в уровне зарплат является быстрый рост заработка высококвалифицированных профессионалов, в частности специалистов технического профиля, говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays и британского центра Oxford Economics.

По индексу навыков сотрудников Россия заняла 27-е место среди 33 стран. Этот показатель характеризует, насколько тяжело компаниям найти квалифицированный персонал. В целом аналитики прогнозируют в России падение уровня вовлеченности специалистов в экономику страны, что может быть связано с ростом самозанятых, передает РБК.

При этом Россия продемонстрировала отличие от общемирового тренда, показав положительную динамику по показателю несоответствия потребностей бизнеса и умений работников. За последние три года показатель снизился с 5,5 балла до 4,1.



Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить разрыв в зарплатах мужчин и женщин.