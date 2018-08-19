Матвиенко призвала сократить разницу в зарплатах мужчин и женщин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России.



«В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Спикер призвала сократить несправедливый разрыв и пообещала поддержку инициатив в этом направлении.

«Как показывает жизнь, это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам», — добавила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на 7% увеличились долги по зарплате — до 12,8 млн рублей.