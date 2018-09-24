Новые выборы губернатора Приморья обойдутся минимум в 290 млн рублей

На проведение новых выборов губернатора Приморского края потребуется 290 млн рублей.

Как пояснила секретарь регионального избиркома Наталья Камаева, в эту сумму входят только затраты, которые связаны с избирательным процессом. При этом не учитываются иные расходы, например, видеонаблюдение, передает «Интерфакс».

Камаева уточнила, что сумма была согласована на заседании комиссии, далее смету передадут в администрацию, а окончательное решение примут депутаты заксобрания. В избиркоме ожидают, что вопрос финансирования будет решен вместе с назначением даты новых выборов.



Напомним, что ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила надежду, что оба кандидата не будут участвовать в новых выборах.