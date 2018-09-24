Пермский аэропорт не будут закрывать на время реконструкции

Пермский аэропорт «Большое Савино» не будут закрывать на время реконструкции. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Как пояснили в ведомстве, специалисты оптимизировали график работ по реконструкции инженерных сооружений. Ограничения по осуществлению взлета и посадки самолетов отменяются.

Новый график не изменит окончательный срок реализации проекта по реконструкции. На данный момент аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт «Большое Савино» закроют на несколько дней из-за ремонта инженерных сооружений на территории аэрокомплекса.