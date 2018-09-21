Из-за временного закрытия пермского аэропорта «Большое Савино» отменят часть рейсов

Пермский аэропорт «Большое Савино» закроют на несколько дней из-за ремонта инженерных сооружений на территории аэрокомплекса.

Как пояснили в пресс-службе регионального Минтранса, работы по реконструкции будут проводиться на расстоянии 50 метров от взлетно-посадочной полосы. Дата и время закрытия: 24, 25 и 28 сентября с 08.30 до 19.00 по местному времени, а также 1, 2 и 5 октября с 08.30 до 19.00 по местному времени.

В связи с закрытием аэродрома «Большое Савино» авиакомпании внесли изменения в свои расписания. В частности, отменены рейсы «Аэрофлот» №1200/1201, рейсы S7 №301/302. Кроме того, перенесен на два часа вперед рейс «Аэрофлот» №1393.

Напомним, ранее в Перми был определен подрядчик для «выпрямления» дороги в аэропорт.