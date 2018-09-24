В Татарстане свыше двух тысяч жителей не могут выехать за рубеж из-за долгов по налогам

В Татарстане 2 243 жителя республики не могут покинуть пределы России из-за долгов по налоговым платежам. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.

По состоянию на 21 сентября 2018 года, судебными приставами республики взыскано более 998 млн рублей долгов. Это на 46 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в ведомстве.

Минимальная сумма задолженности, при которой вступает в силу запрет на выезд за пределы Российской Федерации, составляет 10 тыс. рублей. Однако после изменений, которые произошли в прошлом году, теперь в течение 2 месяцев минимальная планка долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за пределы страны, составляет 30 тыс. рублей.



Напомним, что всего судебные приставы Татарстана взыскали более 2 млрд рублей долгов за 8 месяцев 2018 года.