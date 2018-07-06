Медведев заявил о расширении использования программы материнского капитала

Использование программы материнского капитала будет расширено в период до 2020 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Сотни тысяч семей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе социального контракта, расширим использование программы материнского капитала», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что процент по ипотеке может вырасти из-за использования материнского капитала.