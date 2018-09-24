На разработку проекта благоустройства НКЦ «Казань» выделили 9,2 млн рублей

Главинвестстрой разместил тендер на разработку проектной документации для развития территории Национального культурного центра «Казань» и площади Султан-Галиева. На эту цель ведомство готово выделить 9,2 млн рублей.

Проект должен предусматривать новый выезд с подземной парковки, благоустройство территории площади и сквера, а также освещение склонов. Для перекрытия над выездом с парковки должна быть использована брусчатка 4—5 типов, в том числе с освещением — на солнечных генераторах и светодиодная.

Заявки претендентов на разработку проектной документации для НКЦ «Казань» будут приниматься до 11 октября, а рассматриваться они будут 15 октября. Исполнитель должен завершить создание проектва в течение 4 месяцев с момента заключения контракта. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».