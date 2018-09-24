Россияне стали на четверть реже болеть гриппом

В России за семь месяцев текущего года гриппом переболели 38 тыс. человек, что на четверть меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Роспотребназора, в относительных показателях заболеваемость в этом году составила 26 случаев на 100 тыс. населения, в прошлом в те же месяцы — 34,8, пишут «Известия».

Тенденция снижения заболеваемости наблюдается последние 20 лет, и этот год может обновить рекорд. В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что причина улучшения ситуации с гриппом — увеличение охвата населения вакцинацией.



Ранее сообщалось, что детей с симптомами ОРВИ в период подъема вирусной активности будут осматривать медработники или обученные воспитатели. Если ребенок заболел, его с родителями отправят домой.