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Россияне стали на четверть реже болеть гриппом

06:59, 24.09.2018 1
Россияне стали на четверть реже болеть гриппом
Фото: pxhere.com

В России за семь месяцев текущего года гриппом переболели 38 тыс. человек, что на четверть меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Роспотребназора, в относительных показателях заболеваемость в этом году составила 26 случаев на 100 тыс. населения, в прошлом в те же месяцы — 34,8, пишут «Известия».

Тенденция снижения заболеваемости наблюдается последние 20 лет, и этот год может обновить рекорд. В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что причина улучшения ситуации с гриппом — увеличение охвата населения вакцинацией.

Ранее сообщалось, что детей с симптомами ОРВИ в период подъема вирусной активности будут осматривать медработники или обученные воспитатели. Если ребенок заболел, его с родителями отправят домой.

АналитикаОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:36
    Не болеть реже а реже брать больничный и обращаться к врачу...
    Дорого это стало
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