Lada 4x4 стала самой популярной моделью кроссовера в России
На 1 июля 2018 года Lada 4x4 стала самой распространенной моделью кроссоверов и внедорожников в России — 1,1 млн штук.
Второе место в рейтинге занимает Chevrolet Niva (597,6 тыс. единиц). Тройку замыкает Toyota RAV4 (377,6 тыс.). Далее идут Renault Duster (345,9 тыс.), УАЗ-3151 (311,2 тыс.), Nissan X-Trail (282,5 тыс.), Nissan Qashqai (275,3 тыс.), Mitsubishi Outlander (229,2 тыс.), Honda CR-V (216,8 тыс.) и Volkswagen Tiguan (185 тыс.).
Всего в России насчитывается 9,5 млн кроссоверов и внедорожников. На их долю приходится 22% от общего объема парка легковых автомобилей, передает «Автостат».
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