АвтоВАЗ представил концептуальный внедорожник 4х4 Vision

АвтоВАЗ представил сегодня на Московском международном автосалоне MIAS-2018 концептуальный внедорожник 4х4 Vision.

«С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4'', — цитирует директора по дизайну Lada Стива Маттина пресс-служба компании.



Отмечается, что более подробная информация о технических характеристиках появится позже.

Напомним, что АвтоВАЗ запустил производство новой Lada Granta в середине августа. Автомобиль отличается от прежней модели новой передней частью кузова. Продавать авто начнут с 1 сентября, начальная цена 420 тыс. рублей.