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Сегодня в Казани зафиксировали самую длинную пробку за неделю длинною в 5,9 км

18:57, 23.09.2018
Сегодня в Казани зафиксировали самую длинную пробку за неделю длинною в 5,9 км
Фото: скриншот

Сегодня вечером в Казани зафиксировали самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она составила 5.9 км.

Как рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки», затор наблюдался на Приволжской улице, 2-й Старо-Аракчинской улице, Аракчинском шоссе, Боевой улице, от Объединенной улицы до Лагерной улицы.

Ранее крупнейшие пробки в Казани на этой неделе наблюдались 17 сентября из-за провала по улице Николая Ершова.

Общество Татарстан
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