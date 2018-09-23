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Корабли ВМС Украины впервые прошли под Крымским мостом

16:53, 23.09.2018
Корабли ВМС Украины впервые прошли под Крымским мостом
Фото: ru.wikipedia.org / VMorozoff

Два корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины в сопровождении кораблей России прошли под арками Крымского моста.

«Украинская «эскадра» вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено!» — написал глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков в Facebook.

Ранее сегодня сообщалось что два военных корабля Украины — «Донбасс» и «Корец» — вошли в Керчь-Еникальский канал для прохода в Азовское море под Крымским мостом.

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