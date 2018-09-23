На выборах в Хабаровском крае экзитпол отдал победу действующему главе Шпорту

Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт во втором туре выборов главы региона, по данным экзитпола, получает 57% голосов.

Второй кандидат — от ЛДПР — Сергей Фургал — 43%, на такие результаты указывает опроса граждан при выходе с избирательных участков, передает ТАСС со ссылкой на «Медиатехнологии».

Выборы проходили скандально, видимо по примеру Приморья. Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от «Единой России» сообщили о подаче в региональный избирком жалоб на нарушения в ходе голосования. Кроме того, был зафиксирован факт подкупа избирателей.