На выборах в Хабаровском крае выявили факт подкупа избирателей

На втором туре выборов в губернаторы Хабаровской области было зафиксировано новое нарушение — подкуп избирателей.

Неизвестный молодой человек привлек внимание группы студентов около общежития Хабаровского государственного университета экономики и права. Он предлагает им по 500 рублей в обмен на голос за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, сообщается на сайте проекта «Карта нарушений на выборах».

Напомним, штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от «Единой России» сообщили о подаче в региональный избирком жалоб на нарушения в ходе голосования.