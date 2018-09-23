Штабы Шпорта и Фургала подали в избирком Хабаровского края жалобы на нарушения в ходе выборов

Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от «Единой России» сообщили о подаче в региональный избирком жалоб на нарушения в ходе голосования.

Штаб Фургала подал 10 жалоб, его соперника — 14 и планируют еще пять, сообщает «РИА Новости».

Ранее избирком Хабаровского края признал агитационными материалы в пользу кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала, размещенные накануне голосования.

Напомним, сегодня, 23 сентября, в Хабаровском крае и Владимирской области проходит второй тур голосования на пост губернатора.