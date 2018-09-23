Неверные данные Израиля о местонахождении истребителей стали одной из причин крушения Ил-20

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что одной из причин крушения Ил-20 стали неверные данные о местонахождении истребителей Израиля.

«Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолёт Ил-20 в безопасный район», — заявил он на брифинге.

По словам Конашенкова, израильские военные говорили о том, что они летают на севере Сирии, при этом сбит российский самолет был в районе Латакии — на ее Западе.

Он пояснил, что израильские летчики прикрылись российским самолетом. По его мнению, это либо непрофессионализм, либо преступная халатность.

Ранее стало известно, что Израиль опасается ответных мер из-за крушения российского самолета.