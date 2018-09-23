Во Вьетнаме исполняющим обязанности главы государства назначили вице-президента

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь заняла пост исполняющего обязанности главы государства.

Она была назначена на пост исполняющего обязанности президента в соответствии с конституцией страны, решением Ассамблеи и Коммунистической партии Вьетнама, сообщает газета VN Express со ссылкой на Национальную ассамблею Вьетнама.

Она стала первой женщиной, возглавляющей Вьетнам, и будет занимать этот пост до официального избрания Национальной Ассамблеей нового главы государства.

Напомним, 21 сентября на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Он умер от серьезной болезни в Центральном военном госпитале.