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Во Вьетнаме исполняющим обязанности главы государства назначили вице-президента

11:59, 23.09.2018

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь заняла пост исполняющего обязанности главы государства.

Она была назначена на пост исполняющего обязанности президента в соответствии с конституцией страны, решением Ассамблеи и Коммунистической партии Вьетнама, сообщает газета VN Express со ссылкой на Национальную ассамблею Вьетнама.

Она стала первой женщиной, возглавляющей Вьетнам, и будет занимать этот пост до официального избрания Национальной Ассамблеей нового главы государства.

Напомним, 21 сентября на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Он умер от серьезной болезни в Центральном военном госпитале.

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