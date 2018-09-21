Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

На 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Он умер сегодня в 06.05 мск от серьезной болезни в Центральном военном госпитале.

«Президент боролся с тяжелым заболеванием. Однако, несмотря на все усилия ведущих отечественных и зарубежных медиков, так и не смог поправиться», — цитирует сообщение центрального управления здравоохранения страны ТАСС.



Чан Дай Куанг — десятый президент страны, вступил в должность в 2016 году. Депутат Национального собрания 13-го созыва.