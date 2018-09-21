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Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

08:19, 21.09.2018
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Фото: kremlin.ru

На 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Он умер сегодня в 06.05 мск от серьезной болезни в Центральном военном госпитале.

«Президент боролся с тяжелым заболеванием. Однако, несмотря на все усилия ведущих отечественных и зарубежных медиков, так и не смог поправиться», — цитирует сообщение центрального управления здравоохранения страны ТАСС.

Чан Дай Куанг — десятый президент страны, вступил в должность в 2016 году. Депутат Национального собрания 13-го созыва.

Происшествия
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