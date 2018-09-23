Российские бизнесмены из-за санкций начали возвращать свои активы в Россию — СМИ

Российские бизнесмены начали возвращать деньги на родину из-за ужесточившихся американских санкций.

Тенденцию начали наблюдать в апреле с введением американцами санкций в отношении крупнейших предпринимателей, госслужащих и руководителей госкорпораций, частных компаний и госструктур.

Согласно информации источников, знакомых с ситуацией, большинство крупнейших российских негосударственных экспортеров перевели свои средства со счетов в США и Европе в банки РФ, находящиеся в государственной собственности, или в местные отделения европейских кредиторов, передает Bloomberg.

Кроме того, многие предприятия просят своих кредиторов разрешить им выплату долгов в других денежных единицах.

Ранее стало известно, что группа En+ Group Plc Олега Дерипаски достигла «значительного прогресса» в переговорах с Минфином США по поводу снятия санкций с компаний бизнесмена.