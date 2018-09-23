Новости бизнеса

09:03 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

En+ Group добилась «значительного прогресса» в переговорах по снятию санкций

07:25, 23.09.2018
En+ Group добилась «значительного прогресса» в переговорах по снятию санкций
Фото: commons.wikimedia.org / ZajicZ

Группа En+ Group Plc Олега Дерипаски после шести месяцев переговоров достигла «значительного прогресса» в переговорах с Минфином США по поводу снятия санкций с компаний бизнесмена.

Согласно заявлению En+, «требуется больше работы, чтобы достичь формального соглашения». Детали переговоров компания не предоставила, передает Bloomberg.

Ранее Минфин США разрешил компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске, в частности с «Русалом», если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.

БизнесПромышленностьОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок