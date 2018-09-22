Зимин об отказе от участия в выборах: «Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии»

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, занимавший пост девять лет, рассказал в видеообращении о причинах, по которым решил не участвовать во втором туре выборов губернатора.

Зимин отметил, что согласно результатам первого тура, народ выразил недоверие «курсу правительства». После чего заявил: «Я принял решение, я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии, моем родном доме».

При этом он назвал обещания конкурентов «ничем не подкрепленными» и рассказал о развязанной против него «информационной кампании».

Вопреки появившейся в СМИ информации о досрочном уходе Зимина с должности, его пресс-служба пояснила, что речь идет об отказе от участия во втором туре голосования. Она уточнила, что «заявление об отставке не будет написано, и он остается действующим главой региона», цитирует ТАСС.

Напомним, вчера врио губернатора Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона. После чего избирательной комиссии региона пришлось перенести второй тур выборов главы региона на 7 октября второй тур.