В Чистополе суд закрыл магазин за незаконную торговлю табачной продукцией

Магазин был расположен близко к детскому саду

Фото: Динар Фатыхов

В Чистополе суд признал действия ИП Шакировой Г.К. в части продажи табачной продукции в магазине незаконными и обязал бизнесмена прекратить эту деятельность.

Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану, упомянутый магазин был расположен на расстоянии менее ста метров от общеобразовательного учреждения. В итоге сотрудники ведомства, заметив нарушение, обратились с иском в суд.

— ИП Шакирова Г.К. осуществляет деятельность по продаже табачных изделий на расстоянии 54,4 метра от границы территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» (по прямой линии без учета искусственных и естественных преград). Согласно пункту 2 части 7 статьи 19 ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» реализация табачных изделий допускается на расстоянии не менее 100 метров от образовательных организаций, — говорилось в обращении управления.

Рассмотрев материалы дела, суд иск Чистопольского территориального отдела удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

Никита Егоров