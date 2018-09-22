Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября

Избирательная комиссия Хакасии назначила на 7 октября второй тур выборов главы региона.

В нем будут участвовать кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя республиканского избиркома Дмитрий Кирсанов.

Напомним, действующий глава региона Виктор Зимин отказался от участия во втором туре. По информации республиканской избирательной комиссии, он пошел на этот шаг из-за состоянию здоровья. Ну а КПРФ не согласилась снять кандидата на выборах губернатора в Хакасии.