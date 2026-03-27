В Балтасинском районе Татарстана назначен новый руководитель местного ОМВД
Подполковник полиции служит в органах внутренних дел уже более 20 лет
Фаниса Газизуллина назначили начальником отделения МВД России по Балтасинскому району. Нового руководителя уже представил коллективу замглавы МВД Татарстана Алексей Завгороднев, сообщила пресс-служба ведомства.
Замминистра выразил уверенность, что Газизуллин как руководитель предложит новые решения, которые будут направлены на повышение эффективности работы подразделения.
Подполковник полиции Газизуллин служит в органах внутренних дел уже более 20 лет, с 1994 года. В Балтасинском районе он служил и в уголовном розыске, и в службе участковых уполномоченных. До нового назначения он был замначальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Балтасинскому району.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».