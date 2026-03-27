Новости общества

12:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Балтасинском районе Татарстана назначен новый руководитель местного ОМВД

11:49, 27.03.2026

Подполковник полиции служит в органах внутренних дел уже более 20 лет

Фото: предоставлено пресс-службой МВД

Фаниса Газизуллина назначили начальником отделения МВД России по Балтасинскому району. Нового руководителя уже представил коллективу замглавы МВД Татарстана Алексей Завгороднев, сообщила пресс-служба ведомства.

Замминистра выразил уверенность, что Газизуллин как руководитель предложит новые решения, которые будут направлены на повышение эффективности работы подразделения.

Подполковник полиции Газизуллин служит в органах внутренних дел уже более 20 лет, с 1994 года. В Балтасинском районе он служил и в уголовном розыске, и в службе участковых уполномоченных. До нового назначения он был замначальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Балтасинскому району.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил нового заместителя генпрокурора России.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

