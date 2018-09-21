Врио главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов

Врио губернатора Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, он отказался участвовать в выборах по состоянию здоровья.

Изначально второй тур выборов в Хакасии должен был пройти 23 сентября. Теперь, в соответствии с законодательством, после снятия кандидатуры Зимина, второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, если конкуренцию кандидату от КПРФ Валентину Коновалову составит кандидат, занявший третье место. Им является выдвиженец от «Справедливой России» Андрей Филягин.

Ранее КПРФ не согласилась снять кандидата на выборах губернатора в Хакасии.