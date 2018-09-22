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Происшествия

В Иркутской области восстановили движение поездов после схода с рельсов грузовых вагонов

07:55, 22.09.2018
В Иркутской области восстановили движение поездов после схода с рельсов грузовых вагонов
Фото: 38.mchs.gov.ru

В Иркутской области восстановили движение по Транссибу, где вчера с рельсов сошло 12 вагонов состава.

«22 сентября в 7.52 местного времени (2.52 мск) движение поездов на участке Слюдянка — Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что в настоящее время предпринимаются усилия по вводу поездов в нормативный график. Также на месте работает оперативная комиссия для расследования причин происшествия.

Происшествия
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