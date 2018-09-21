Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях из-за схода 12 вагонов

В Иркутской области сегодня утром с рельсов сошли 12 вагонов состава, перевозившего различный груз, который следовал в сторону областного центра. Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях.

На место происшествия направлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и областного Главка МЧС, а также восстановительный поезд с бригадой специалистов.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Напомним, в августе в Набережных Челнах из-за размыва путей сошел с рельсов грузовой поезд.