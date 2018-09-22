Певица Рианна стала послом Барбадоса

Певица Рианна (настоящее имя — Робин Фенти) стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.

«Рианна очень любит эту страну, и это отражается на ее благотворительности, особенно в сферах здравоохранения и образования. Она также демонстрирует свой патриотизм в том, как она возвращается в эту страну и продолжает ценить остров как свой дом», — говорится на сайте информационной службы правительства страны, которое и назначило ее на должность посла.

Сама певица заявила, что с гордостью принимает назначение и с нетерпением ждет возможности поработать над улучшением жизни в Барбадосе.

Ранее Евросоюз исключил восемь стран, в том числе и Барбадос, из черного списка офшоров.