Вице-мэр китайского города Иу виртуально прогулялся по Казани

Вице-мэру города Иу Ли Цзюньфу провели виртуальный тур по Казани. Встреча прошла в рамках визита делегации столицы Татарстана во главе с директором Комитета по развитию туризма Дарьей Санниковой в города Китая.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, китайский чиновник отметил красоту города.

«После сегодняшней презентации многие наши туроператоры будут заинтересованы в ваших проектах и, конечно же, в посещении вашего города. После этого они смогут составить представление о нем и предлагать своим клиентам это направление», — подчеркнул он.

Также для увеличения осведомленности местных жителей о Казани было предложено представить сведения о ней на информационных ресурсах Иу.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на скорый запуск авиарейсов между Казанью и Китаем.