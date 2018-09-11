Путин выразил надежду на скорый запуск авиарейсов между Казанью и Китаем

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в скором будущем появятся прямые авиарейсы между Казанью и Китаем.

«Рассчитываем, что в скором будущем наладятся регулярные рейсы в Казань и Сочи», — рассказал президент России на встрече с участниками «круглого стола» по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству во Владивостоке.

Владимир Путин также отметил, что сейчас в Москву летают самолеты из более чем 20 китайских городов. Прямое авиасообщение также связывает многие китайские города с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском, Красноярском, передает пресс-служба Кремля.

Ранее о необходимости прямых рейсов из Казани в Китай заявлял президент РТ Рустам Минниханов.