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В Казани закрыли реабилитационный центр «Символ жизни» из-за пыток несовершеннолетних

23:26, 21.09.2018

Кировский районный суд Казани и прекратил работу ООО «Символ жизни», после того как его воспитанники пожаловались на пытки и изнасилования

Иск о закрытии центра подала прокуратура, написал юрист Павел Чиков в Telegram.

Ранее в Казани задержали сотрудников центра для трудных подростков «Символ жизни».

О позиции матери подростка, по заявлению которой было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников «Символа жизни» по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), новых подробностях деятельности «концлагеря» для трудных подростков и позиции защиты задержанных, а также о новых подробностях происходившего в также недавно ставшем фигурантом уголовного дела центре для подростков с девиантным поведением «Герда» читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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