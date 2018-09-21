В Казани закрыли реабилитационный центр «Символ жизни» из-за пыток несовершеннолетних

Кировский районный суд Казани и прекратил работу ООО «Символ жизни», после того как его воспитанники пожаловались на пытки и изнасилования



Иск о закрытии центра подала прокуратура, написал юрист Павел Чиков в Telegram.



Ранее в Казани задержали сотрудников центра для трудных подростков «Символ жизни».

О позиции матери подростка, по заявлению которой было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников «Символа жизни» по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), новых подробностях деятельности «концлагеря» для трудных подростков и позиции защиты задержанных, а также о новых подробностях происходившего в также недавно ставшем фигурантом уголовного дела центре для подростков с девиантным поведением «Герда» читайте в материале «Реального времени».