Чистополь признали лучшим городом России по укреплению межнациональной дружбы

Чистополь стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за укрепление межнационального мира и согласия и реализацию мероприятий в сфере национальной политики.



«В городе выполняются региональные программы по реализации государственной национальной политики, содействию развитию государственных языков Республики Татарстан на городской территории», — цитирует «РИА Новости» вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Второе место в номинации получил Ульяновск, где жители относят себя более чем к 100 национальностям с прочными традициями добрососедства. На третьем месте — город Чудово Новгородской области.

Отмечается, что в номинации было подано около 100 заявок от 40 субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что Чистополь попадет в программу восстановления центров исторических городов.