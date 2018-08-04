Чистополь попадет в программу восстановления центров исторических городов

Министерство культуры планирует начать реализацию программы восстановления центров малых исторических городов в 2019 году. Проект планируется реализовать с Новым банком развития БРИКС.



«Мы надеемся (запустить программу восстановления малых исторических городов.— прим.ред.) в 2019 году. Это пять–шесть городов: Выборг, Суздаль, Чистополь в Татарстане и ряд других»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на главу министерства Владимира Мединского.

Программа рассчитана на 5–6 лет. Общую сумму затрат на программу глава Минкульта не назвал, при этом отметил, что только на восстановление центра Выборга потребуется $50 млн.

Отмечается, что 90% средств на финансирование программы министерство планирует занять, и только 10% выделить из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Новый банк развития стран БРИКС одобрил татарстанский проект комплексного развития территории и инфраструктуры малых исторических поселений в Чистополе.