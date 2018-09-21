Минниханов обсудил сотрудничество с директором кластера «Ростеха» Сергеем Абрамовым

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов встретился с индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергеем Абрамовым.

В ходе беседы в казанском Кремле стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Также было отмечено, что Федеральное агентство воздушного транспорта России 6 сентября 2018 года выдало сертификат типа на специализированное воздушное судно для выполнения авиахимработ Т-500, передает пресс-служба президента РТ.

Таким образом, Т-500 стал первым в истории современной России сертифицированным самолетом сельскохозяйственного назначения. Разработчиком самолета является фирма «МВЕН» (Республика Татарстан).

Напомним, что сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыли центр специального машиностроения на заводе POZIS.