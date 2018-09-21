Чемезов и Минниханов открыли центр специального машиностроения в Зеленодольске
Сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыли центр специального машиностроения на заводе POZIS (входит в Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») в Зеленодольске.
«Центр специального машиностроения — обновленный производственный комплекс, где установлено современное высокотехнологичное оборудование мирового уровня», — рассказал гендиректор «Ростеха» на открытии.
По его словам, техническая модернизация позволила увеличить производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и увеличить рентабельность производства, передает пресс-служба госкорпорации.
Инвестиции в центр превысили 4 млрд рублей. Что именно будет производить новый центр, в «Ростехе» не уточнили.
Ранее сообщалось, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетит Татарстан 21 сентября. Помимо открытия центра специального машиностроения, он побывает в Казани, где встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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