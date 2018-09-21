Новости промышленности

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Чемезов и Минниханов открыли центр специального машиностроения в Зеленодольске

13:10, 21.09.2018
Чемезов и Минниханов открыли центр специального машиностроения в Зеленодольске
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыли центр специального машиностроения на заводе POZIS (входит в Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») в Зеленодольске.

«Центр специального машиностроения — обновленный производственный комплекс, где установлено современное высокотехнологичное оборудование мирового уровня», — рассказал гендиректор «Ростеха» на открытии.

По его словам, техническая модернизация позволила увеличить производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и увеличить рентабельность производства, передает пресс-служба госкорпорации.

Инвестиции в центр превысили 4 млрд рублей. Что именно будет производить новый центр, в «Ростехе» не уточнили.

Ранее сообщалось, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетит Татарстан 21 сентября. Помимо открытия центра специального машиностроения, он побывает в Казани, где встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты