Чемезов и Минниханов открыли центр специального машиностроения в Зеленодольске

Сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыли центр специального машиностроения на заводе POZIS (входит в Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») в Зеленодольске.

«Центр специального машиностроения — обновленный производственный комплекс, где установлено современное высокотехнологичное оборудование мирового уровня», — рассказал гендиректор «Ростеха» на открытии.



По его словам, техническая модернизация позволила увеличить производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и увеличить рентабельность производства, передает пресс-служба госкорпорации.

Инвестиции в центр превысили 4 млрд рублей. Что именно будет производить новый центр, в «Ростехе» не уточнили.



Ранее сообщалось, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетит Татарстан 21 сентября. Помимо открытия центра специального машиностроения, он побывает в Казани, где встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым.