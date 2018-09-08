Росавиация сертифицировала самолет казанской «МВЕН»

Федеральное агентство воздушного транспорта России 6 сентября 2018 года выдало сертификат типа на специализированное воздушное судно для выполнения авиахимработ Т(МВ)-500, созданный казанской компанией «МВЕН» и холдингом «РТ-Химкомпозит».



«Т(МВ)-500 стал первым в истории современной России сертифицированным самолетом сельскохозяйственного назначения", — говорится в сообщении компании.

Полученный сертификат позволит начать серийный выпуск Т-500 и коммерческую эксплуатацию самолетов. Компания планирует выпустить 10 серийных машин до конца 2018 года и выйти на производственную мощность до 120 самолетов в год в 2019 году.

Отмечается, что программа сертификации самолета стартовала в августе 2017 года. За год Т-500 успешно прошел весь комплекс испытаний, подтвердив заявленные характеристики.

Ранее сообщалось, что «Ростех» и казанский «МВЕН» представили композитный самолет на поплавковом шасси/