В Перми определен подрядчик для «выпрямления» дороги в аэропорт

Реконструкцией участка шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино» займется ООО «Асфальтобетонный завод №1».

Согласно документу, размещенному на сайте госзакупок, подрядчик обязан реконструировать на указанном отрезке шоссе четыре разворотных участка. Всего их шесть. Остальные два — задача второго этапа. На третьем этапе необходимо будет переделать шумозащитные экраны на дороге.

Дата окончания работ — август 2019 года. Сумма контракта — около 290 млн рублей.

Добавим, ООО «Асфальтобетонный завод №1» занимается ремонтными работами на дороге Пермь — Новые Ляды. Ремонт на объекте был начат в 2017 году, сдать по контракту его необходимо до 31 октября. Исполнитель намерен завершить ремонт в сентябре.

Напомним, участок шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино» был реконструирован в 2015 году. Позже водители начали критиковать дорогу за неудобные повороты и «кривизну». В 2018 году краевые власти решили провести повторный ремонт участка.