Судебные приставы опечатали пермский манеж «Спартак»

В Перми судебные приставы приостановили деятельность легкоатлетического манежа «Спартак».

По данным проверки, проведенной прокуратурой и МЧС, в здании выявлены нарушения правил пожарной безопасности, угрожающие жизни людей, в том числе детей, посещающих спортивные секции, рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

В итоге по решению суда приставы опечатали манеж. Деятельность объекта приостановлена до устранения всех нарушений. Обязанность по обеспечению контрольно-пропускного режима в здание в соответствии с определением суда возложена на ООО «Магнит-Инвест» и ООО «Дата-Торг».

Напомним, ранее в Перми приставы закрыли столовую, где питались около 500 индийских студентов.