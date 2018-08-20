В Перми приставы закрыли столовую, где питались около 500 индийских студентов

Судебные приставы приостановили деятельность столовой, которая расположена в «Центральной гостинице». Общепит обеспечивал питанием около 500 студентов из Индии.

В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Среди установленных проблем заведения — при хранении пищевых продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов и сырья, допущено использование посуды с трещинами, сколами и отбитыми краями.

Суд закрыл столовую на три месяца. Помещения общепита опечатаны, рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Напомним, ранее в Перми закрыли кафе после отравления 24 человек на свадьбе.