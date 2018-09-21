В Пермском крае рейсовый автобус из Самары врезался в КАМАЗ, есть пострадавшие

В Пермском крае произошла авария с участием рейсового автобуса из Самары и грузовика КАМАЗ.

По информации полиции, авария произошла ночью 20 сентября на федеральной трассе М-7 «Волга» в Очёрском районе. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине прицеп грузовика.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе водитель автобуса. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее при столкновении двух автобусов в Воронежской области погибли пять человек, еще 20 пострадали.