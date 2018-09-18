При столкновении двух автобусов в Воронежской области погибли пять человек, еще 20 пострадали

В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области погибли пять человек, еще 20 пострадали.

«Пять погибло, деблокировано больше десяти человек. <...> На месте сейчас работают больше 40 человек из различных ведомств и подразделений: МЧС, полиция, ГИБДД. По нашим данным, движение [по трассе] запущено параллельно», — сообщили ТАСС в МЧС области.

Авария произошла на платном участке трассы «Дон». По сведениям Госавтоинспекции России, один из автобусов остановился из-за неисправности, и в него врезался другой. Отмечается, что первый автобус ехал в Карачаево-Черкессию, второй в Ставропольский край.