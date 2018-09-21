Следком провел обыск у бывшего земельщика Тукаевского района Интигама Досмамедова

Следственный комитет Набережных Челнов сегодня проводил обыск у бывшего руководителя Палаты имущественных и земельных отношений Интигама Досмамедова.

Как сообщили источники, его подозревают в выделении земель по мошенническим схемам, в том числе в ДНТ «Алан». Не исключено, что мужчина будет сегодня задержан, передает Chelny-biz.ru.

По версии СК, в 2011 году неустановленная группа лиц в сговоре с местными властями поставила на учет как сельхозземлю участок 2,7 га Лесного фонда РФ. Эта территория была позже отдала в аренду, размежевана на 48 участков и начала застраиваться коттеджами.

По делу уже задержаны соучредитель ДНТ «Алан» Евгений Закиров, его партнер, а также получатель одного из участков Ильдар Каримов, председатель некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков жилья «Алан» Радик Фазылов. В превышении полномочий подозревают бывшего главу исполкома района Расима Асылгараева.