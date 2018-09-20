В казанских социальных учреждениях досрочно стартовал отопительный сезон

В Казани досрочно стартовал отопительный сезон в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждений. Это связано с понижением температуры воздуха.

Так, отопление заработало в 165 объектах социальной сферы: в 103 детсадах, 36 школах и еще в 7 объектах образования, а также в 17 учреждениях здравоохранения, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Татарстане запустили горячую линию по вопросам отопления.