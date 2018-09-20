ЧВК «Вагнер» попала в американский санкционный список

Частная военная компания «Вагнер» вошла в санкционный список США, в который включены 33 юридических и физических лица, якобы связанных с российским «оборонным и разведывательным секторами».

Из компаний в списке также фигурируют «Оборонлогистика», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КНААПО), Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, сообщается на сайте Госдепа США.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператора Кирилл Радченк, которые снимали для ЦУР фильм как раз про ЧВК «Вагнер».