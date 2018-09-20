Израиль передал России данные о крушении Ил-20 в Сирии

Израиль передал российской стороне отчет об инциденте, в ходе которого потерпел крушение российский самолет Ил-20.

«Израильские офицеры предоставили отчет о ситуации с поражением российского самолета сирийским зенитным огнем в ночь на понедельник, а также информацию о предварительных результатах расследования происшествия IDF», — говорится в сообщении армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Отмечается, что израильская делегация провела несколько встреч с командованием ВКС России и другими высокопоставленными российскими офицерами «в благоприятной обстановке».

Напомним, российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО 17 сентября. В Минобороны России заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.