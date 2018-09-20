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Женская сборная Башкирии стала второй на Кубке России по лапте

14:11, 20.09.2018
Женская сборная Башкирии стала второй на Кубке России по лапте
Фото: mmpsrb.ru

В Анапе прошли соревнования в рамках Кубка России по лапте среди мужских и женских команд, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

В борьбе за награды Кубка России сыграли 20 коллективов из Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Белгородской, Новосибирской, Челябинской, Томской, Тульской, Воронежской, Омской, Ярославской, Ивановской, Оренбургской, Московской, Курской, Свердловской областей, а также Краснодарского края и Республики Марий Эл.

По итогам соревнований женская сборная команда Башкортостана заняла второе место, уступив в финале представительницам Удмуртской Республики.

Мужская сборная Башкортостана заняла седьмое место.

Спорт Башкортостан
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