Женская сборная Башкирии стала второй на Кубке России по лапте
В Анапе прошли соревнования в рамках Кубка России по лапте среди мужских и женских команд, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
В борьбе за награды Кубка России сыграли 20 коллективов из Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Белгородской, Новосибирской, Челябинской, Томской, Тульской, Воронежской, Омской, Ярославской, Ивановской, Оренбургской, Московской, Курской, Свердловской областей, а также Краснодарского края и Республики Марий Эл.
По итогам соревнований женская сборная команда Башкортостана заняла второе место, уступив в финале представительницам Удмуртской Республики.
Мужская сборная Башкортостана заняла седьмое место.Спорт Башкортостан
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