Профицит бюджета России превысит 1,8 триллиона рублей в 2019 году — Минфин

Министерство финансов России прогнозирует профицит федерального бюджета на ближайшие три года. В 2019 году он составит 1,8% ВВП, или 1,88 трлн рублей.



В 2020 году доходы превысят расходы на 1,1% ВВП (1,18 триллиона рублей), а в 2021-м — 0,8% (0,9 триллиона рублей), передает «РИА Новости» со ссылкой на проект бюджета.

Расходы бюджета в 2019 году составят 18,06 трлн рублей, в 2020 году — 19,01 трлн, а в 2021 году — 20,04 трлн. Отмечается, что в 2019 году вырастут поступления от НДС. При этом Минфин не ожидает поступлений в бюджет прибыли от Банка России, за исключением дивидендов от Сбербанка.

Ранее сообщалось, что бюджет Татарстана на 2019 год предполагается принять с дефицитом в 4,1 млрд рублей.