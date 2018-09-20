В Казани могут построить жилкомплекс возле Речного техникума
Власти Казани проведут общественные слушания по переводу земель под строительство многоквартирных домов по улице Краснококшайской недалеко от Речного техникума.
На данный момент земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м находится в запасе, следует из данных Росреестра. Согласно постановлению в сборнике документов мэрии Казани, землю планируется перевести под строительство многоквартирных жилых домов с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, детские сады и другое.
Общественные обсуждения предполагается провести в срок с 20 сентября по 18 октября 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Казани на улице Николая Ершова появится кладбище для выдающихся деятелей Татарстана.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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