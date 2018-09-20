В Казани могут построить жилкомплекс возле Речного техникума

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Власти Казани проведут общественные слушания по переводу земель под строительство многоквартирных домов по улице Краснококшайской недалеко от Речного техникума.



На данный момент земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м находится в запасе, следует из данных Росреестра. Согласно постановлению в сборнике документов мэрии Казани, землю планируется перевести под строительство многоквартирных жилых домов с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, детские сады и другое.

Общественные обсуждения предполагается провести в срок с 20 сентября по 18 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Николая Ершова появится кладбище для выдающихся деятелей Татарстана.