К «ТФБ Актив» поступили требования почти на 50 миллионов рублей

ООО «Стандарт ритейл» предъявило требования к ООО «ТФБ Актив» на общую сумму 49,2 млн рублей.

Как следует из сообщения конкурсного управляющего в Едином реестре сведений о банкротствах, требования основаны на договорах уступки права требования от 6 и 7 июля 2015 года на 6,85 и 42,33 млн рублей соответственно.

Стоит отметить, что временным управляющим в «ТФБ Актив» является Елена Рогожкина из Союза АУ «Возрождение», которая также ведет конкурсное производство в «Стандарт Ритейле».

Напомним, в августе Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения — начальную стадию банкротства — в отношении ООО «ТФБ-Актив». Судебное заседание по рассмотрению дела о признании компании банкротом назначено на 24 декабря.